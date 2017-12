Wetter (ots) - Am Sonntag, den 24.12.2017, in der Zeit von 16 Uhr bis 23 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in der 1. Etage in ein Einfamilienhaus. Das Haus wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht, bevor die Täter unerkannt flüchten konnten.

