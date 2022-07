Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin stellt Begleitfahrzeug für CSD-Parade + + + Einheit Buisdorf unterstützt Verband der Feuerwehren NRW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sankt Augustin (ots)

Der Verband der Feuerwehren NRW (VdF NRW) nahm auch in diesem Jahr als Teilnehmer an der CSD Parade in Köln teil.

Gemeinsam mit Feuerwehrleuten aus ganz NRW haben Kameraden der Einheit Buisdorf am Sonntag auf Anfrage des VdF erneut an der Parade teilgenommen. Das in Buisdorf stationierte Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF) diente dazu als Begleitfahrzeug. Das Fahrzeug wurde mit entsprechenden Statements für Menschenrechte, Vielfalt und Toleranz geschmückt. Der CSD wird in diesem Jahr unter dem Motto "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark" durchgeführt. Getreu diesem Motto hat die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin gerne wie auch im letzten Jahr der Bitte um Unterstützung durch den VdF entsprochen.

Der Demonstrationszug startete um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke. 170 Gruppen waren angemeldet. Nach Angaben der Veranstalter säumten ca. 1,2 Millionen Menschen den Zugweg. Der Zug endete erst nach einigen Stunden in der Nähe des Doms.

Hintergrund:

Der ColognePride ist die gemeinsame Demonstration von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen sowie deren Freundinnen und Freunden und allen, die sie unterstützen. Ziel ist die uneingeschränkte gesellschaftliche Anerkennung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell