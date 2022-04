Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Feuerwehr befreit Person aus Leergutanlage

Sankt Augustin (ots)

Um 10:00 Uhr am Vormittag wurde die Feuerwehr Sankt Augustin zu einem Supermarkt mit angeschlossenem Getränkemarkt an der Alten Heerstraße alarmiert. Gemeldet wurde, dass eine Person mit einem Bein in einer Leergutanlage eingeklemmt sei.

Diese Meldung konnte durch die Feuerwehr bei Eintreffen bestätigt werden. Mittels Handwerkzeug wurde das Bein aus der Rollenbahn befreit und die Person an den Rettungsdienst übergeben.

Da die Befreiung schnell gelang, wurden viele der insgesamt 26 Einsatzkräfte nicht tätig, sondern konnten den Einsatz schnell abbrechen.

Zum Schweregrad der Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

