FW-KLE: Jugendfeuerwehr Kleve erfolgreich beim Orientierungslauf in Straelen

Kleve/Straelen (ots)

Am 3. September 2022 fand anlässlich des 20. Jubiläums der Jugendfeuerwehr Straelen in Straelen/Auwel-Holt ein Orientierungslauf für die Jugendfeuerwehren statt. Die Jugendfeuerwehr Kleve war mit neun Teilnehmern und vier Betreuern dabei und belegte den vierten Platz. Acht Gruppen aus dem Kreis Kleve absolvierten zwei Mal 5 km und erledigten acht Aufgaben aus den Bereichen Feuerwehr und Teambildung.

Um 8 Uhr morgens startete die Gruppe aus Kleve von der Feuerwache in Kleve Richtung Straelen/Auwel-Holt. Für den Nachwuchs der Feuerwehr ging es um Spiel, Spaß und gute Laune. So musste beispielsweise ein riesengroßer Jengaturm gebaut werden und es musste eine Strecke über Getränkekisten zurückgelegt werden, ohne dass die Füße den Boden berührten. Knoten und Stiche standen ebenfalls auf dem Programm. Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt: Es gab Köstlichkeiten aus dem Pommeswagen. Platz zum Spielen und Toben war auf dem Schulhof reichlich vorhanden.

Die Jugendfeuerwehr Kleve hat sich mit ihrer sehr jungen Gruppe ordentlich geschlagen und belegte den 4. Platz. Müde und erschöpft kam man gegen 18 Uhr wieder an der Feuerwache in Kleve an. Es war ein wunderschöner Tag in Straelen/Auwel-Holt. An dieser Stelle sei noch einmal der Jugendfeuerwehr Straelen für die Gastfreundschaft und die gute Organisation gedankt.

