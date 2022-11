Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mehrstündige Vollsperrung nach schwerem Lkw-Unfall auf der A71

Artern (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden, gegen 04:00 Uhr, verunfallte ein Lkw samt Anhänger auf der A71 Richtung Sangerhausen. Zwischen der Anschlussstelle Artern und der Landesgrenzen Thüringen zu Sachsen-Anhalt kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge rollte der Lkw eine Böschung hinab und kippte auf einem angrenzenden Feld um. Der 44-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Börde sowie seine 10-jährige Tochter blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Ein 40-jähriger aus der Nähe von Erfurt fuhr über Trümmerteile. Der Pkw Ford wurde dabei leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 36.000,- EUR.

Aus welchem Grund der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der aufwendigen Bergungsmaßnahmen kam ab 06:30 Uhr es zu einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Sangerhausen. Die Sperrung wird bis ca. 18:00 Uhr andauern. Es kam bisher ausschließlich zu geringen Verkehrsbehinderungen.

