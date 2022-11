Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autobahnpolizei stoppt schweizerischen Sportwagen mit über 160 km/h auf Autobahn 9 Richtung Berlin am Hermsdorfer Kreuz!

Hermsdorf (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag, um 15:07 Uhr, fiel einer Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen erneut ein hochmotorisierter Pkw Audi RS3 auf. Deiser war auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin, kurz nach dem Hermsdorfer Kreuz, mit deutlich mehr als den zulässigen 80 km/h und fortfolgend 100 km/h unterwegs. Die Beamten begaben sich auf die Nachfahrt und maßen den Sportwagen mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h in der 80er Zone und 163 km/h in der 100er Zone. Der 50-jährigen deutsche Fahrzeugführer, mit Wohnsitz in der Schweiz, musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500,- Euro für sein vorsätzliches Handeln entrichten. Zudem sieht dieser Bußgeldverstoß zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg vor.

