Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 11.10.2024, gegen 15.35 Uhr parkt ein 69jährige Mann aus Zella-Mehlis seinen Pkw auf dem Parkplatz einer Fleischverarbeitungsfirma in Suhl in der Straße Am Königswasser. Kurze Zeit später rollt das Fahrzeug unbesetzt auf dem abschüssigen Parkplatz gegen einen dortigen Zaun. Der Gesamtschaden an Zaun und Pkw beträgt ca. 7500,- Euro.

