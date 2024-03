Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die abgebildete Frau?

Am 04.05.2023 hob eine bislang unbekannte Frau mit der EC-Karte einer 57-Jährigen unberechtigt Geld von einem Geldautomaten in der Straße "Am Neuen Teich" in Schmalkalden ab. Wie die Verdächtige in Besitz der EC-Karte gelangte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Überwachungskamera in der Bank fertigte Bilder von der Täterin, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun veröffentlicht werden. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0115356/2023.

