LPI-SHL: Einbruch in Hotel

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zum wiederholten Mal gewaltsam in das Gebäude der Berufsschule in der Wiesenstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten Computer und verließen den Bereich anschließend in unbekannte Richtung. Zur Höhe der entstandenen Schäden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben ...

