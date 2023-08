Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Eisfeld (ots)

Unbekannte warfen in der Nacht zu Freitag rohe Eier an die Fassade sowie gegen die Fenster eines Wohnhauses am "Röhrenhügel" in Eisfeld. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen ,werden gebeten, sich telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0210417 zu melden.

