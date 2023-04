Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefälschte Post zu Energiekosten

Suhl (ots)

Zwei Suhler erhielten in den vergangenen Tagen Post einer angeblichen Energieverwaltung. In dem Brief wurde eine Gebühr für einen CO2-Ausgleich und ein Energiekostenbeitrag in Höhe von 79,84 Euro gefordert. Dieser Beitrag sollte innerhalb von sieben Tagen überwiesen werden. Beide Suhler erkannten die Fälschung und kontaktierten die Polizei. Bleiben auch Sie so aufmerksam und fallen Sie nicht auf derartige betrügerische Schreiben herein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell