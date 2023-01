Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat völlig zerstört

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter sorgten dafür, dass am Samstag gegen 23:00 Uhr ein Zigarettenautomat, der in der Gleimershäuser Straße in Meiningen-Dreißigacker aufgestellt ist, explodierte. Die Wucht war so stark, dass der Automat völlig zerstört wurde und die Täter anschließend sämtliche Zigaretten und das ganze Geld an sich nahmen und flüchteten. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie die Unbekannten in einen PKW einstiegen und in Richtung Gewerbegebiet davonfuhren. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

