Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Suhl-Schmiedefeld (ots)

Am 11.11.2022, gegen 20.20 Uhr wurde ein 30jähriger Mann in Schmiedefeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrzeugführer einräumte Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrzeughalter nichts von der Benutzung des Fahrzeuges wusste, so dass gegen den Fahrzeugführer auch hierzu eine Anzeige erstattet wurde.

