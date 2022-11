Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überwachungskamera filmte Einbrecher

Suhl (ots)

Ein 47-Jähriger verschaffte sich in der Zeit vom 31.10.2022 bis Dienstag gewaltsam Zutritt in eine Gartenhütte "Am Himmelreich" in Suhl. Eine Bohrmaschine sowie weitere technische Geräte im Gesamtwert von ca. 200 Euro fielen dem Einbrecher zum Opfer. Eine Überwachungskamera filmte die Tat und überführte den Langfinger. Er erhält nun eine Dienstahlsanzeige.

