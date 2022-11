LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Salzungen (ots) - Den richtigen Riecher hatte eine 36-Jährige, als sie Donnerstagmmorgen (10.11.2022) auf der Strecke von Völkershausen nach Hämbach unterwegs war. Sie stellte während der Fahrt einen merkwürdigen Geruch in ihrem VW fest. Kurz darauf qualmte das Auto auch schon und die Fahrerin hielt an. Sogleich fing ihr PKW an zu brennen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

