LPI-SHL: Unfall - Pkw/Schulbus

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Montag zu Dienstag gewaltsam Zutritt in einen Keller eines Wohnblocks in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Hier nahmen sie Lebensmittel und Getränke im Wert von ca. 50 Euro mit. Unbemerkt flüchteten sie anschließend mit ihrer Beute. Zeuegn, die verdächtige Personen im Hausflur oder Kellerbereich bemerkt haben, melden sich bitte telefonisch bei der Suhler Polizei 03681 369-0. Rückfragen bitte ...

