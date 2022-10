Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradträger beschädigt und davongefahren

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 12.10.2022, 18:15 Uhr, bis 13.10.2022, 09:00 Uhr, einen PKW, der in einer Parklücke in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen geparkt war. Der Unfallfahrer blieb mit seinem PKW am Fahrradträger, der an der Anhängerkupplung befestigt war, hängen. Der Hyundai selbst blieb verschont. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

