LPI-SHL: Kühlschrank gestohlen

Hinternah (ots) - Sonntagnachmittag meldete die Rettungsleitstelle der Polizei einen Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw in Hinternah im Landkreis Hildburghausen. Ein 30-jähriger Radfahrer befuhr die Straße "An der Binz" und bog nachfolgend in die Gartenallee ein. Nach ersten Erkenntnissen schnitt er hierbei die Kurve. Zeitgleich befuhr ein 64-Jähriger mit seinem VW die Gegenfahrbahn. Beide versuchten noch auszuweichen, was jedoch misslang. Es kam zum ...

