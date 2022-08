Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkscheinautomaten

Suhl (ots)

Zwei Parkscheinautomaten im Suhler Stadtgebiet fielen bislang unbekannten Tätern zum Opfer. Durch äußere Gewalteinwirkung beschädigten die Unbekannten die Automaten in der Gutenbergstraße und in der Straße der Opfer des Faschismus. Die Schadenshöhe muss erst noch ermittelt werden. Nachdem am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt wurden, kam die Polizei zum Einsatz und nahm die Anzeige auf. Wann die Täter zu Werke gingen, ist bislang nicht bekannt.

