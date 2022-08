Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gullideckel zweckentfremdet

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht zu Donnerstag warfen mehrere Personen eine Fensterscheibe des Zella-Mehliser Meeresaquarium mit einem Gullideckel ein. Nachdem ein Bürger durch das Klirren der beschädigten Scheibe erwachte, blickte er aus seinem Fenster, sah eine Personengruppe und alarmierte daraufhin die Polizei. Vier junge Männer bzw. Heranwachsende konnten vor Ort angetroffen werden. Der Fünfte ergriff frühzeitig die Flucht und konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Polizisten nahmen die Personalien auf. Es gilt nun zu ermitteln, wer die Sachbeschädigung tatsächlich begangen hat. Auch ein Schaukasten in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis wurde durch einen Gullideckel-Wurf beschädigt. Der Schaden wird auf mehr als 500 Euro geschätzt. Die Polizei prüft ein Zusammenhang der beiden Sachverhalte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell