LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Automaten

Steinbach-Hallenberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 04.08.2022,07.00 Uhr bis zum 05.08.2022, 09.00 Uhr in Steinbach-Hallenberg das Ortseingangsschild aus Richtung Springstille kommend. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 250 Euro. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei Suhl, unter 03681/369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

