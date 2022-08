Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Crock (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 27.07.2022, 00:30 Uhr bis 02:30 Uhr stellte ein 21 jähriger Crocker sein schwarzes Cube LTD Pro Mountainbike auf einem Grundstück in der Wiesenstraße, ebenfalls in Crock, ungesichert ab. Als er zurück kam war das Fahrrad nicht mehr da. Der Entwendungsschaden beläuft sich etwa auf 500 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell