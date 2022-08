Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgebrochen.

Lichtenau (ots)

Am Samstag 06.08.2022 wurde der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Lichtenau, Schwarzbacher Straße gemeldet. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Aufbruch bereits am Mittwoch 03.08.2022, gegen 20:30 Uhr festgestellt, aber nicht polizeilich gemeldet wurde. Aus dem Automaten wurden alle Zigarettenschachteln in unbekannter Anzahl entwendet und der Automat nicht unerheblich beschädigt.

