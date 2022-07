LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Suhl (ots) - Ein unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Zeit vom 04.07.2022, 14:00 Uhr, bis 14.07.2022, 13:50 Uhr, Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kleinen Beerbergstraße in Suhl. Dort angekommen entwendete er mehrere Werkzeuge aus einer abgestellten Kiste. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

