LPI-SHL: Betäubungsmittel aufgefunden

Bad Salzungen (ots) - Ein Zeuge beobachtete wie am 09.07.2022 gegen 0:15 Uhr in Bad Salzungen in der Otto Grotewohl Straße in Nähe des Fußgängerüberwegs ein Radfahrer gegen einen geparkten Pkw fuhr. Dabei beschädigte er den Außenspiegel des Fahrzeuges und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine sofortige Absuche im Bereich, führte jedoch nicht zum Auffinden des ...

