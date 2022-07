LPI-SHL: Radfahrer begeht Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 20:30 Uhr bis Sonntag, 02:00 Uhr beide Kennzeichentafeln von einem blauen VW Up mit Suhler Kennzeichen. Dieser war in Hildburghausen in einem Feldweg unterhalb des Festivalgeländes von "Heidewitzka" abgestellt. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildburghausen in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr