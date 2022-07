LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Eisfeld (ots) - In der Nacht zu Montag gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube "Am Bahnhof" in Eisfeld. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke. Ob sie etwas erbeuten konnte, muss noch ermittelt werden. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

mehr