Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entziehung elektrischer Energie

Ein 71-Jähriger bemerkte Donnerstagnachmittag, dass bislang unbekannte Täter unberechtigt Strom aus seiner Garage in der Karl-Marx-Straße in Suhl zogen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Einbruch in die Garage aus, bei dem die Täter das Stromkabel in den Hauptschalter steckten. Zudem fehlten in der Garage sechs Dachsparren. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 200 Euro und der Sachschaden auf 100 Euro geschätzt. Wieviel elektrische Energie entzogen wurden, muss die Polizei nun ermitteln. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 15.04.2022 bis Mittwoch, als der Besitzer den Diebstahl feststellte und anschließend die Polizei darüber infomierte.

