Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Oberschönau (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend, 19:00 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 14:15 Uhr, in eine Gartenhütte in Oberschönau ein. Ob die Einbrecher etwas erbeuten konnten, muss noch geklärt werden. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

