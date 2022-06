Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufbruch erfolglos

Viernau (ots)

In der Nacht zu Mittwoch zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Waldstraße in Viernau zu schaffen. Der Aufbruch misslang glücklicherweise. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei (03681 369-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell