Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Misslungener Einbruch

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 18:30 Uhr, in ein Gebäude in der Dammstraße in Hildburghausen einzubrechen. Die Hauseingangstür hielt jedoch Stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge von dannen ziehen mussten. Sie verursachten jedoch einen Sachschadenvon ca. 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, werden geben, sich bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) zu melden.

