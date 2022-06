LPI-SHL: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter betraten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden das Gelände der Gesenkschmiede in der Gothaer Straße in Suhl. Anschließend brachen sie ein Trafohäuschen auf, durchsuchten dieses und entfernten alte Elektroverkabelungen. Ein Mitarbeiter überraschte die beiden Einbrecher, die daraufhin die Beine in die Hand nahmen und flüchteten. Beide Männer trugen dunkle Kleidung mit altdeutscher Schrift. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

mehr