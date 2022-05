Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebe

Themar (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen Zutritt zum umzäunten Gelände des Steinbruchs in der Römhilder Straße in Themar. Dort angekommen machten sie sich an einem Radlader zu schaffen und zapften insgesamt 150 Liter Diesel ab. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei.

