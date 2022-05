LPI-SHL: Wurstköder ausgelegt

Hildburghausen (ots) - Eine 41-jähriger Frau lief Samstagnachmittag mit ihrem Hund "Am Goldbach" in Hildburghausen spazieren. Plötzlich kam ein anderer Hund aus einem Grundstück gelaufen, rannte auf den Vierbeiner der 41-Jährigen zu und griff diesen unvermittelt an. Die Frau wollte ihren Vierbeiner auf den Arm nehmen, wurde daraufhin aber selbst vom fremden Hund in die Hand gebissen. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Eine Anzeige gegen die Halterin des angreifenden ...

