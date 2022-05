Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Völlig neben der Spur

Suhl (ots)

Völlig durchgedreht ist Sonntagvormittag ein 39-jähriger Mann in der Suhler Aue. Er lief entlang der Heinrichser Straße und versuchte zuallererst, ein Kennzeichen von einem Fahrzeug abzureißen. Als das Vorhaben scheiterte, ging er zum nächsten Auto und versuchte dort sein Glück. Diesmal schaffte er es, das Kennzeichen aus der Halterung zu reißen. Mir nichts, dir nichts lief er weiter in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Auf dem Weg dorthin warf er zwei Flaschen auf die Straße und räumte danach fein säuberlich alle Scherben zusammen. Der Weg führt ihn an einer Baustelle vorbei. Er warf mehrere Warnbaken um und konnte schließlich, bevor er weitere Dinge beschädigte, von der Polizei aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten in seinem Rucksack neben einem toten Vogel auch ein ganzes Vogelnest. In der Gewahrsamszelle des Suhler Inspektionsdienstes randalierte er. Der 39-Jährige war deutlich neben der Spur, was auch der sozialpsychiatrische Dienst feststellte und ihn ins Fachkrankenhaus nach Hildburghausen einwies.

