LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Hildburghausen (ots) - Am 29.04.2022 befuhr gegen 17:35 Uhr ein 36-jähriger Motorradfahrer die L 3247 von Suhl kommend in Richtung Schleusingen. Zwischen Erlau und St. Kilian überholte er zwei Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Beim Wiedereinordnen nach dem Überholvorgang kam er kurzzeitig nach rechts von der Fahrbahn ab und auf das Bankett. In der weiteren Folge verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam an der linken ...

