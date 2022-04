LPI-SHL: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Meiningen (ots) - Am Freitag, 08.04.22 gegen 14.00 Uhr wurde einer Dame beim Einkaufen in einem Markt in Meiningen, Leipziger Straße, die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Der oder die Täter entnahmen das darin befindliche Bargeld und legten das Portemonnaie danach in ein Warenregal. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 ...

