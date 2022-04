LPI-SHL: Müde nach der Arbeit

Bad Salzungen (ots) - Ein 76-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Freitag Mittag den Gehweg in der Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. Als er die Einmündung zur Werner-Lamberz-Straße querte, kam ein Pkw Toyota aus dieser gefahren und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Durch die Kollision kam der Fahrradfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Zudem entstand am Toyota und am Fahrrad leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr