Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Firmeneinbruch gesucht

Hildbrughausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in eine Firma "An der Galgenspitze" in Hildburghausen ein. Die Diebe brachen sämtliche Schränke auf und durchwühlten diese. Sie entwendeten eine Geldkassette mit ca. 320 Euro Bargeld und richteten ein Schaden von ca. 1.000 Euro an. Die Tat hat sich in der Zeit von Mittwoch, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 05:45 Uhr, ereignet. Hinweise nimmt die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

