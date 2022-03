Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen/Kaiseroda (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr einen Mercedes. Der Unfall ereignete sich entweder auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen oder auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Kaiseroda. Ohne sich um den Schaden im Bereich des Tankdeckels zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Bad Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell