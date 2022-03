LPI-SHL: Betrunken Unfall verursacht

Meiningen (ots) - Zwei Männer begaben sich Donnerstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Landberger Straße in Meiningen. Insgesamt packte das Duo Waren im Wert von 120 Euro in einen mitgebrachten Rucksack. An der Kasse legten die Diebe lediglich geringwertige Waren auf das Band und bezahlten. Das Pärchen wurde durch das Personal angesprochen und aufgefordert den Rucksack zu öffnen. Uneinsichtig verweigerte einer der Langfinger die Nachschau und sein Komplize wollte ...

mehr