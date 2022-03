Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht - geklärt

Dorndorf (ots)

Ein 47-Jähriger fuhr Dienstagabend mit seinem Ford die Friedensstraße in Richtung Schützenstraße in Dorndorf. Als plötzlich ein Tier die Fahrbahn kreuzte, erschrack der Fahrer, verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal und kolldierte mit einem auf der Fahrbahn abgestellten Opel. An beiden Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher verließ jedoch anschließend die Unfallstelle in Richtung seiner Wohnanschrift und kam etwa 10 Minuten später zurück zum Ort des Geschehens. Warum der Mann nicht gleich vor Ort blieb, ist fraglich. Drogen oder Alkohol waren nicht im Spiel. Jedoch muss sich der 47-Jährige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell