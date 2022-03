LPI-SHL: Fahrraddiebstahl

Suhl (ots) - Zwischen dem 03.03.2022, 16.00 Uhr und dem 04.03.2022, 13.00 Uhr dringen unbekannte Täter in 6 Kellerverschläge in einem Wohnblock in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl ein und entwenden dort Werkzeuge und Haushaltsgeräte im Gesamtwert von mindestens 1500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 ...

