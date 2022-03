Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach unangemeldeten Aufzug

Wasungen (ots)

Am Samstag, dem 26.02.2022, fand in der Karnevalhochburg Wasungen ein unangemeldeter Aufzug statt. Dieser zog für mehrere Stunden durch die Ortschaft. Mit reichlich Alkohol im Blut liefen und tanzten die Teilnehmer, ohne Rücksicht auf den rollenden Verkehr, die Straßen entlang. Die eingesetzten Polizisten sahen sich aus diesem Grund gezwungen die Hauptachse (Markt/Meininger Straße) zu sperren. Während 15:00 Uhr und 16:50 Uhr gab es somit größere Einschränkungen für den Straßenverkehr. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen bzw. betroffene Fahrzeugführer, die durch die Aktionen der Aufzugsteilnehmer abbremsen mussten oder in anderer Art und Weise genötigt wurden. Zudem nimmt die Polizei Hinweise, die Aufschluss über die Teilnehmer ermöglichen, unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

