Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgloser Dieb

Meiningen (ots)

Ein 60-Jähriger wurde Donnerstagvormittag bei seiner Diebestour in einem Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen auf frischer Tat ertappt. Nachdem der Mann an der Kasse für Waren zahlte und Richtung Ausgang ging, schlug die Diebstahlssicherung Alarm. Bei der Durchsuchung durch die Filialleitung wurden Lebensmittel und eine Flasche Hochprozentiges in der Jacke des Diebes aufgefunden und anschließend ein Hausverbot ausgesprochen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Langfinger ein.

