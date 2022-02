Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Sachsenbrunn (ots)

Eine 32-jährige Frau parkte ihren Transporter am Donnerstag gegen 12:30 Uhr am Straßenrand in der Ernst-Thälmann-Straße in Sachsenbrunn, um anschließend Postsendungen zuzustellen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein Unbekannter gegen den Außenspiegel des Autos gefahren war und diesen beschädigt hatte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

