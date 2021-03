Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht bei der Pyramide Worms

Worms (ots)

Am Sonntag, den 14.03.2021, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein männlicher Fahrer mit seinem PKW auf dem Parkplatz der Pyramide Am Wolfsgraben in Worms. Dabei stieß er beim Rückwärtsfahren mit dem PKW gegen die Gebäudewand der Pyramide und beschädigte diese nicht unerheblich.

Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben mögen sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.

