Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche geraubt

Steinbach-Hallenberg (ots)

Mittwochmorgen, 09:45 Uhr, lief eine 84-jährige Seniorin in der Nähe des Friedhofes in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg. Plötzlich näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer und entriss der Dame ihre Handtasche. Der Mann wendete und flüchtete in Richtung Hauptstraße. In der Tasche befanden sich neben Bargeld auch sämtliche Dokumente der Frau. Die Rentnerin wurde leicht an der Hand verletzt. Der Taschenräuber wurde wie folgt beschrieben: - junger, kleinerer Mann, - schwarzer Anorak mit Kapuze. Die Kontaktbereichsbeamten konnten einige Zeit später unweit des Tatortes die Handtasche auffinden, allerdings ohne das Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

