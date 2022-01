Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandstiftung

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entzündete am Montag gegen 16:50 Uhr einen im Keller eines mehrgeschossigen Wohnhauses in der Würzburger Straße in Suhl abgestellten Kinderwagen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen und belüfteten anschließend den Kellerraum. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Brandstifter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

