Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste Person

Hildburghausen (ots)

Aus einem Wohnheim in Lindenau wird seit den Morgenstunden des 10.12.2021 eine Bewohnerin vermisst. Die Bewohnerin ist 72 Jahre alt und ist am Morgen des 10.12.2021 mit dem Bus weggefahren. Das Ziel ihrer Reise war unbekannt. Von ihren früheren Ausflügen ist sie regelmäßig zurückgekehrt. Die Person ist schlank, 165 cm groß und hat graues schulterlanges Haar. Bekleidet war sie mit einem grau-schwarzen Mantel, Fellmütze, Stoffhose und braune Lederschuhe. Mitgeführt hat sie eine Handtasche oder einen Stoffbeutel. Durchgeführte Suchmaßnahmen blieben bisher ergebnislos. Bei Antreffen oder bei Hinweisen zum Aufenthalt der Person wenden Sie sich bitte an die PI Hildburghausen, erreichbar unter der 03685/7780.

